Carrefour rappelle des barquettes de carottes râpées contenant des morceaux de plastique

Ce mercredi 16 juin, l'enseigne Carrefour a procédé au rappel d'un lot de carottes râpées. Celles-ci contenaient potentiellement des corps étrangers : des morceaux de plastique.

Il s'agit de barquettes de carottes râpées au jus de citron de Sicile de 300 grammes, vendues entre le 12 et le 15 juin, selon les informations du site Actu.fr. Ces barquettes contiendraient potentiellement des morceaux de plastique bleu et dur ; et leur consommation risquerait de provoquer "des blessures ou des effets indésirables", précise, dans sa fiche dédiée, le site gouvernemental Rappel.conso.gouv.fr.

Ne consommez surtout pas ces barquettes

Les barquettes concernées ont été vendues dans l'ensemble des magasins Carrefour en France. Elles portent la date limite de consommation (DLC) du 30/06/2021 et le numéro de code-barres est le suivant : 3270190212980. Les clients qui en auraient dans leur frigo sont priés de ne surtout pas les consommer et de les détruire. Ils peuvent également les rapporter au magasin, afin d'obtenir un remboursement, précisent nos confrères.

Le service consommateurs de l’enseigne est disponible, pour répondre aux questions, au numéro cristal 0 805 900 024 (appel non surtaxé) du lundi au samedi, entre 9h et 19h.