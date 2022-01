"Capital" : que valent les nouvelles solutions anti-insomnie ?

En France, près de deux personnes sur trois ont du mal à s'endormir et, une fois dans les bras de Morphée, une personne sur deux se réveillera pendant la nuit. L'anxiété issue de mois de confinement n´a rien arrangé : quinze millions de Français peinent plus que jamais à trouver le sommeil. Quinze millions de personnes qui rêvent de dormir comme des bébés plutôt que de compter les moutons…



Laboratoires pharmaceutiques, commerçants, entrepreneurs, tous cherchent la solution magique qui rendrait vos nuits plus douces. La nouvelle pilule miracle pour trouver le repos serait la mélatonine. Une hormone naturelle qui aurait toutes les vertus. Efficace et sans danger, il s'en est vendu 1,4 million de boîtes l'année dernière. Disponible en vente libre, est-elle vraiment efficace, et surtout sans risque ?

Au-delà des pilules qui cartonnent, des entrepreneurs ont aussi inventé tout un tas d'objets qui vous aideraient à plonger dans un sommeil profond. Appareils pour se relaxer, pour contrôler sa respiration, ils coûtent au minimum cinquante euros et se vendent par dizaines de milliers dans le commerce. Mais sont-ils efficaces ?

