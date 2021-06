"Capital" : des hébergements insolites pour séduire les Français en congés

Ce dimanche 20 juin, dans "Capital", émission diffusée sur M6, les équipes se sont intéressées aux congés estivaux. Intitulé "Vacances en France, ils réinventent votre été", le reportage emmènera notamment les téléspectateurs à la rencontre d'un homme qui, pour faire décoller son business, a choisi de tout miser sur l'insolite.

Il s'appelle Guillaume Staub et a décidé de planter une fusée, une réplique d'Ariane IV, de 15 mètres de hauteur, au beau milieu de son camping. Une fusée achetée pour la somme de 5.000 euros. "Il faut être passionné pour supporter la folie du truc", concède-t-il, au micro de nos confrères. Et c'est cette folie qui lui permet de réaliser un chiffre d'affaires de 550.000 euros par an.

Parmi les 160 emplacements de son camping, au beau milieu des mobil-homes et des caravanes, se trouve le logement le plus demandé par les clients : un authentique avion datant des années 1960, transformé en hébergement. Chaque saison, une centaine de familles viennent y séjourner. Comme ce couple, avec deux enfants. Venus passer un "grand week-end", ils ont pu découvrir avec plaisir leur prochain logement, qui est des plus insolites... Pour quatre nuits, la famille a déboursé 359 euros, contre 220 euros pour un mobil-home qui peut accueillir quatre personnes.