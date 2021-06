"Capital" : comment s'offrir une maison neuve à partir de 350 euros le mètre carré

publié le 07/06/2021 à 14:05

> 7. Faire construire sa maison : et si vous économisiez 20 % ? Crédit Image : RTL Originals | Crédit Média : RTL Originals | Durée : 34:02 | Date : 07/06/2021

Faire construire sa maison est le rêve de six Français sur dix. Et les trois confinements successifs n'ont fait que les conforter dans cette envie. Chaque année, 120.000 familles sautent le pas et se lancent dans l'aventure de la maison neuve. Mais faire construire coûte en moyenne 1.500 euros du mètre carré, sans compter le prix du terrain.

Alors comment faire lorsque le budget est trop juste ? Les équipes de Capital ont découvert de nouvelles solutions pour s'offrir une maison neuve à partir de 350 euros le mètre carré. À condition toutefois de savoir manier la perceuse et le marteau. S'offrir une maison en kit à terminer soi-même, c'est la garantie d'économiser 25% sur la facture globale. Mais peut-on vraiment s'improviser constructeur ?

Pour limiter au maximum les efforts de bricolage de leurs clients, de nouveaux constructeurs fabriquent les maisons en usine et les montent sur votre terrain en quelques jours. Une technique qui leur permet de vendre ces maisons d'un nouveau genre à 960 euros le mètre carré. Face à cette nouvelle concurrence qui casse les prix, les constructeurs traditionnels ont dû faire preuve d'imagination pour faire baisser leurs tarifs de 20%.

Comment y sont-ils parvenus ? Maisons standardisées, optimisées, que valent ces nouvelles solutions à prix réduits ? Pendant plus d'un an, Capital a suivi deux familles qui se sont lancées dans la construction de leur maison. Entre sueur et euros, quel prix auront-elles vraiment déboursé pour enfin devenir propriétaire de la maison de leurs rêves ?

Écoutez en version audio le reportage Faire construire sa maison : et si vous économisiez 20% ?

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

>> Dans Capital, le podcast, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine de M6 en version audio. Révélations, éclairages, conseils…