Cantine : comment les communes tentent de faire face à la hausse des prix

C’est la mauvaise surprise pour beaucoup de parents en cette rentrée : la hausse des tarifs des cantines. Dans plusieurs milliers de communes en France, déjeuner coutera plus cher : +3% à La Rochelle par exemple, +5% à Niort, +12% à Digne-les-Bains, où un repas coutera désormais 3€90 au lieu de 3€48 auparavant.

Pour justifier cette augmentation, la municipalité des Alpes-de-Hautes-Provence explique sur son site internet qu’elle a dû signer un nouveau contrat avec la société Elior et que, "comme de nombreux secteurs, la restauration scolaire a subi une explosion des coûts". Néanmoins, elle poursuit en expliquant qu’elle a augmenté sa participation à ce coût unitaire pour aider les familles.



Bien souvent, les parents apprennent à la rentrée les nouveaux montants des cantines scolaires alors que ces nouveaux tarifs ont été votés il y a quelques mois par les conseils municipaux pour une application en septembre. Le syndicat de la restauration collective (SNRC) qui regroupe notamment les géants Elior et Sodexo réclamait déjà aux collectivités une hausse de 9% l'année dernière à cause de la hausse des matières premières et des salaires.



Bloquer les prix et absorber les hausses

Certaines communes ou départements font le choix de ne pas répercuter la hausse en bloquant les prix. C’est le cas du département du Pas-de-Calais où le prix de la cantine n'augmentera pas pour les plus de 60.000 collégiens cette année. Idem à Aix-en-Provence, Brest ou encore à Marseille où la mairie a promis que les prix de la cantine n'augmenteraient pas cette année.



Faire payer un peu plus les familles les plus aisées

D'autres villes ont décidé d'adapter les quotients familiaux comme à Annecy où les familles les plus aisées paieront plus, et les plus modestes paieront un peu moins cette année. C’est aussi le cas pour les collèges lyonnais. L’année dernière, il y avait 4 tranches qui composaient les quotients familiaux et en cette rentrée 2023 il y en a désormais 8. Plus le revenu familial est important, plus le prix de la cantine sera élevé et inversement pour les familles aux revenus modestes.