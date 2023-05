Beaujolais : qu’est-ce que Bôwatts, la nouvelle marque d'électricité verte ?

La communauté de communes de Saône-Beaujolais a lancé ce mardi 9 mai la commercialisation de Bôwatts, sa propre marque locale d'énergie verte. À destination des 45.000 habitants, elle fournit de l'électricité en toute confiance, et à de bons tarifs.

"C'est de l'électricité principalement du Sud-est de la France issue de centrales hydroélectriques, de centrales photovoltaïques et un petit peu d'éolien", explique Frédéric Pronchéry, maire de Belleville-en-Beaujolais et initiateur du projet. Quelqu'un qui est actuellement ouvert sur notre territoire, il aura s'il est déjà en énergie verte entre 5 et 7% d'économie instantanément et puis quelqu'un qui a un contrat classique sera au moins cher qui existe en France".

Vert et moins cher le Bôwatts fonctionne grâce au petit "plus" fourni avec l'abonnement : le boitier nrLINK, une sorte de GPS énergétique qui permet de suivre sa consommation en temps réel.

9 millions de foyers équipés

"Ce boitier permet de voir la consommation instantanée journalière, sur la semaine et sur le mois. Par exemple chez moi, j'ai une consommation moyenne de 380 watts quand c'est tout au repos. Mais dès que j'allume ma cafetière ça passe à 1,3 kW. Si j'allume une plaque pour faire la cuisine ça monte aussi. Donc, on se dit qu'il faut faire très attention. Et on se prend au jeu de couper des appareils qui n'ont pas besoin de fonctionner", livre Patrick un des tout premiers clients de la marque.

Ce boitier est déjà utilisé par 9 millions de foyers en Grande-Bretagne, pour des économies comprises entre 10 et 23%. Inédit ce concept permet de moins subir les aléas énergétiques et de se rapprocher à terme d'un "territoire à énergie positive". Comme l'explique le maire de Belleville en Beaujolais, c'est un projet "environnemental global".

"On a actuellement, une autre démarche qui est la massification du photovoltaïque sur notre territoire à travers à peu près 50 sites à l'étude avec un objectif très ambitieux d'ici à 2027, entre 40 et 50 gigawatt-heure de production en interne à la communauté de commune. Pour le moment, c'est une marque locale. Très rapidement, on veut au moins 2.000 abonnés. Plus il y en aura plus on sera en mesure de négocier les nouveaux contrats et donc d'avoir des économies pour nos habitants", conclut Frédéric Pronchéry.

