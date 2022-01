Avions : Air France augmente ses tarifs pour financer le carburant "vert"

La hausse est mesurée, mais elle est bien là. Air France-KLM va augmenter le prix de ses billets. De un à douze euros, pour compenser l'utilisation progressive de carburant d'aviation durable et réduire ainsi les émissions de CO2.

Selon la compagnie, cette hausse est nécessaire afin de compenser une partie du surcoût d'utilisation de ces carburants nouvelle génération. "De 1 à 4 euros en cabine Economy, de 1,50 à 12 euros en cabine Business, selon la distance", a détaillé la compagnie dans un message adressé à ses clients. Une annonce faite simultanément à son application, ce lundi 10 janvier.

Pour le moment, seuls les départs depuis la France et les Pays-Bas seront concernés par l'utilisation de ces nouveaux carburants. Le kérosène d'aviation représente actuellement entre près d'un tiers des coûts des compagnies aériennes. Les carburants verts sont quatre à huit fois plus chers et produits en quantité trop insuffisante pour faire face aux besoins.

Depuis le 1er janvier dernier, la France oblige les compagnies à utiliser au moins 1% de carburants durables dans son kérosène standard. Un objectif de 5% est fixé pour 2030.