Trenitalia arrive en France : vers une baisse des prix ?

Des trains rouges venus d'Italie débarquent en France ! Ce samedi 18 décembre marque le lancement de la ligne Paris-Milan, par la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia. Cette ligne à grande vitesse reliera les gares de Paris Gare de Lyon à Milan Centrale, en passant par Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane et Turin et fera deux allers-retours par jour dans un premier temps. Si on est loin des 22 TGV quotidiens entre Paris et Lyon, proposés par la SNCF, les prix proposés par la compagnie italienne sont en revanche très intéressants.

RTL a fait le test, pour faire un Paris-Lyon ce lundi 20 décembre, il vous faudra débourser 45 euros (24,50 pour le tarif enfant 4-14 ans), contre environ 80/90 euros en moyenne avec la SNCF (sans réduction). Le tarif est d'autant plus avantageux si vous vous y prenez à l'avance. Pour un départ le 10 mars par exemple, vous payerez 23 euros avec Trenitalia, contre des prix allant de 38 à 83 euros à la SNCF.

La ligne directe pour Chambéry risque également de faire de l'ombre à la SNCF, qui propose le trajet à une plus de 100 euros pour cette fin d'année contre 37 à 63 euros du côté de Trenitalia. Enfin, pour se rendre outre-Alpes, les prix sont tout aussi attractifs. Un billet pour Turin ou Milan vous coutera 39 à 45 euros si vous partez ce lundi par exemple et les tarifs chutent à 29 euros pour le mois de février, que vous alliez à Turin ou à Milan.

La classe "Standard" du Frecciarossa Crédit : Archivio FS Italiane

Une première classe très luxueuse

Les tarifs mentionnés ci-dessus concernent la 2nd classe de la SNCF et la classe "Standard Silenzio", de Trenitalia. En effet, à bords de ces trains rouges, vous avez les choix entre 5 classes différentes, allant jusqu'à un confort extrême. La classe "Executive" propose par exemple le trajet Paris-Lyon à 139 euros en cette fin d'année. À ce prix là, un voyage très haut de gamme avec de larges fauteuils en cuir individuels avec repose-pieds et commande électrique. Un repas vous est servi avec boissons à volonté dans cet intérieur futuriste digne d'un jet privé.

La classe "Executive" des trains Frecciarossa Crédit : Achivio FS Italiane