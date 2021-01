publié le 04/01/2021 à 07:24

Le marché de l'occasion automobile est en très bonne santé. S'il a enregistré une légère baisse en 2019 en raison du contexte sanitaire, l'occasion résiste avec un peu plus de 5,5 millions de véhicules échangés, soit une baisse de 4,5% par rapport en 2019 contre 25% pour le marché du neuf, comme le révèle une étude publiée par AutoScout24.

Il faut dire que plus de la moitié des ventes d'occasion se sont effectuées entre particuliers. Le marché a donc été moins affecté par les mesures sanitaires. Et dans ce contexte les marques françaises restent au top avec en tête des ventes la Renault Clio, même si la part des voitures allemandes a progressé avec un record de +10% pour la marque Porsche.

Les automobilistes ont surtout recherché des modèles soit récents soit âgés voire très âgés puisque les occasions de plus de 16 ans font un bond de plus de 4,5%. Enfin si le diesel reste majoritaire avec plus de 6 achats sur 10, il a perdu cinq points au profit des motorisations essence mais aussi des hybrides et électriques qui ont gagné 50%.