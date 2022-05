Automobile : la pénurie des semi-conducteurs affolent les constructeurs

Depuis le début de la pandémie, ils sont devenus le cauchemar de l'industrie automobile. Depuis de longs mois, les concessionnaires doivent faire face à une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Ce minuscule composant électronique de la taille d'un grain de sable, peut être aussi bien conducteur d’électricité, qu'isolant. Plusieurs semi-conducteurs combinés entre eux donnent des puces électroniques, devenues presque indispensables pour faire fonctionner les nouvelles voitures.

Cette pénurie mondiale peut être expliquée par trois raisons. Tout d'abord, trois-quarts de la production de puces a lieu à Taïwan, où la crise sanitaire et les multiples confinements ont stoppé net la production. Vient ensuite, l'émergence du télétravail et donc la hausse des ventes d'ordinateurs ou tablettes qui ont besoin eux aussi de semi-conducteurs pour fonctionner. Enfin, l'explosion récente du marché des voitures électriques, qui utilisent trois à cinq fois plus de puces électroniques, n'a pas aidé.

Mais combien de temps cette pénurie va-t-elle durer ? Les constructeurs ne sont guère optimistes, certains vendeurs profitant de cette crise pour proposer des prix exorbitants. Dans la profession, on estime néanmoins ainsi un retour à la normale après 2024.

L'Union européenne a donc décidé d'agir et souhaite relocaliser une partie de la production de ces semi-conducteurs en Europe. Même chose pour le géant américain Intel qui va investir dans une gigantesque usine en Allemagne ainsi que dans un centre de recherche en région parisienne. Mais l'ensemble de ces sites et projets ne devraient pas être opérationnels avant 2025.

