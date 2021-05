La route nationale 7 au temps de la bande-dessinée

publié le 29/05/2021 à 11:55

"De toutes les routes de France, d'Europe, celle que j'préfère est celle qui conduit, en auto ou en auto-stop, vers les rivages du midi", chantait Charles Trenet. À quelques semaines du départ pour les vacances d'été, rendez-vous sur la Nationale 7 avec un dessinateur de bande-dessinée. Thierry Dubois consacre son dernier ouvrage à cette route mythique, avec de nombreuses anecdotes de l'époque des Trente Glorieuses.

La Nationale 7 est la route empruntée par des millions de Français pendant des années, pour aller dans le sud. Près de 1.000 kilomètres entre Paris et Menton, 996 pour être exact, d'ailleurs à l'origine d'un jeu de société très connu : les Mille bornes. Elle a aussi inspiré Thierry Dubois qui a entrepris le "Nationale 7 BD tour" pour faire la promotion de sa bande-dessinée dans les librairies. Pour son voyage, le dessinateur circule même à bord d'une voiture d'époque, une vieille Ford de 1940.

Si cette route est une "formidable boîte à souvenirs pour de nombreux Français", certains se souviennent surtout des heures passées dans les embouteillages. "Ce qui est assez impressionnant est qu'aujourd'hui on peut mettre une demi-heure de plus que d'habitude pour descendre dans le sud en ayant l'impression que c'était effroyable, mais à l'époque on pouvait parfois mettre trois heures pour traverser Montélimar", raconte-t-il. Et en ce temps-là, les automobilistes ne se plaignaient pas, n'ayant aucune autre alternative, précise Thierry Dubois.