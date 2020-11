Assurance auto : les tarifs vont encore augmenter, colère de l’UFC-Que Choisir

publié le 17/11/2020 à 10:00

C'est un moins qui donne un plus, et cela, ça ne passe pas. En 2020, les Français ont moins roulé, notamment en raison du confinement, et ont donc fait moins d'accidents de voiture. Ainsi, les assureurs ont économisé plus de 2 milliards d'euros. Pourtant, malgré cela, les tarifs devraient augmenter de 2 % en moyenne l'année prochaine. "De l'enfumage", dénonce l'UFC-Que Choisir.

Pour Matthieu Robin, de l'association de consommateurs, "dès lors qu'il y a moins de déplacements, il y a une plus faible sinistralité automobile. Cela s'est confirmé dans les faits, puisque les accidents de la route avant novembre ont baissé de 14 %. C'est très conséquent."

"Ajoutez à cela que la profession s'était engagée à baisser les tarifs si les accidents demeuraient extrêmement faibles cette année, précise le chargé de mission de l'UFC-Que Choisir. Force est de constater que cet engagement n'est pas tenu."

"Les hausses de tarifs annoncées seront de 2 % en moyenne pour 2021, explique Matthieu Robin. C'est à la fois incompréhensible et inacceptable dans la mesure où vous avez des assureurs qui n'ont fait aucune ristourne à leurs clients fidèles, ils n'en font profiter que les nouveaux clients. Il faut mettre au pas ces mauvaises pratiques de matraquage tarifaire."