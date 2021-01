Assurance auto : comment réduire sa facture très facilement

publié le 28/01/2021 à 06:30

C'est une dépense non négligeable quand on possède une voiture. Une assurance auto coûte en moyenne autour de 600 euros par an. En cette période de pandémie et de crise économique, vous pouvez pourtant réussir à obtenir une baisse de votre prime d'assurance auto et moto, grâce à un procédé très simple.

C'est l'UFC Que Choisir qui indique la marche à suivre. En effet, si vous utilisez moins votre voiture en raison des mesures sanitaires, vous pouvez demander une baisse du coût de votre assurance. C'est inscrit dans le code des assurances, relève l'UFC Que Choisir : "l’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime".

Il suffit donc d'adresser un courrier en recommandé, avec accusé de réception, à votre assureur, dans lequel vous faites cette demande. Le magazine de l'association de consommateurs a même créé un courrier type (accessible ici), qu'il vous suffit de remplir, et d'envoyer.