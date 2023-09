Arnaque : comment débusquer les fausses annonces immobilières ?

Les arnaques sur internet touchent plus de monde qu'on ne pourrait le penser.

Les fraudes aux annonces immobilières se multiplient sur les sites internet, des astuces simples peuvent vous permettre d'éviter ces pièges. Si vous voyez un logement pas très cher sur un site d'annonce et qu'en entrant en contact avec le propriétaire, celui-ci essaye de gagner votre confiance en vous envoyant sa photocopie de carte d'identité pour vous prouver que l'annonce est bien réelle, c'est mauvais signe. Un vrai propriétaire ne va pas vous envoyer une photocopie de sa carte d'identité, c'est symptomatique des escrocs qui cherchent à prouver qu'ils sont bien le loueur.

L'arnaqueur va aussi chercher à vous faire quitter la plateforme pour continuer la communication par email et faire le paiement en dehors, en vous promettant une ristourne sur les frais et les commissions de la plateforme. Ensuite, il vous dira qu'il a d'autres candidats et vous mettra la pression pour lui faire un virement. Si la personne vous presse, c'est qu'il y a anguille sous roche.



Vérifiez les informations qu'on vous transmet

Pour éviter ces arnaques, il faut vérifier les informations de l'annonce. Vous enregistrez la photo de l'annonce sur votre ordinateur, sur votre bureau et vous la faites analyser. Dans la barre de recherche Google Images, il y a un petit appareil photo prévu à cet effet. Google analyse la photo que vous lui donnez et vous dit d'où elle vient. Souvent, vous allez voir que la photo de l'appartement à Paris est en fait une photo d'un appartement en Espagne ou en Italie. C'est donc qu'elle a été usurpée. La pièce d'identité que le bailleur vous envoie est aussi une carte volée, si vous lui envoyez la vôtre, il l'utilisera pour arnaquer quelqu'un d'autre.



Privilégiez le paiement en carte bancaire

Pour payer sur Internet, privilégiez toujours les paiements aux cartes bancaires plutôt que les virements, car vous n'avez aucun recours pour un virement, contrairement à la carte. Quant aux plateformes, elles ne pourront rien pour vous et elles ne sont pas responsables en cas d'escroquerie. Surtout si vous sortez de la plateforme pour faire affaire avec des escrocs.