Prime d'activité : quelles sont ses conditions d'attribution ?

C'est un complément de revenu qui n'est pas négligeable pour ceux qui peuvent en bénéficier. Mise en place en 2016, la prime d'activité est versée chaque mois par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Initialement destinée aux salariés ainsi qu'aux travailleurs indépendants de plus de 18 ans, cette aide avait finalement été étendue aux étudiants salariés et aux apprentis en 2020.

Afin d'être éligible à la prime d'activité, il faut dans un premier temps, avoir plus de 18 ans. Mais aussi, habiter en France de façon stable et exercer une activité professionnelle ou être indemnisé au titre du chômage partiel ou technique. Pour un allocataire seul, le plafond de revenus est établi à 1 787 euros par mois ou bien 1,5 SMIC. Les étudiants salariés et apprentis qui gagnent au moins 78% du SMIC sont eux aussi éligibles à cette aide.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce complément de revenu, les choses sont simples. Il suffit de faire la demande sur le site internet de la CAF. Vous pouvez également faire une simulation pour estimer votre droit. Une fois le dossier étudié et validé, la prime d'activité est ensuite versée tous les mois. Attention toutefois à bien déclarer vos revenus tous les trois mois puisque le montant de cette aide est recalculé chaque trimestre.