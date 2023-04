Anti-gaspi : quelles sont les bonnes règles de stockage et de conservation de nos aliments ?

Une fois vos courses faites, vient le temps de ranger vos produits dans votre cuisine. Entre les fruits, les légumes, la viande, les œufs, ou encore le fromage, certains produits peuvent être conservés à température ambiante, d’autres uniquement au réfrigérateur, mais pas dans n’importe quel compartiment. Alors comment stocker les aliments sans impacter leur conservation ?

Flavie Flament reçoit Pascale Barlet, rédactrice en chef du magazine Que Choisir ? Cette dernière vous donne quelques conseils pour respecter les bonnes règles de stockage de vos denrées.



"Quand vous achetez les œufs, notamment en grande surface ou chez votre fromager, ils sont rarement dans un frigo. Je ne sais pas d'où vient cette habitude de les mettre au frigo. En fait, l'œuf a déjà sa coquille. Donc en fait, il n'est pas indispensable du tout de mettre un œuf au frigo. Le placard convient très bien", explique Pascale Barlet dans Nous Voilà Bien !

Quelle partie du frigo convient pour les denrées les plus périssables ?

En général, le rangement des aliments et leurs répartitions sur les étagères dépendent de nos habitudes. Plus on utilise un produit, plus on est tenté de le mettre devant, de sorte que nous puissions l'attraper dès l'ouverture de notre frigo. Pour une bonne conservation des aliments à tendance périssables, Pascale Berlet nous invite à repenser notre organisation : "Il faut privilégier les endroits les plus froids de votre réfrigérateur pour une bonne conservation de vos denrées périssable". que la porte du frigo est un des emplacements les moins froids.

"Le plus simple, c'est de reprendre la notice de votre réfrigérateur", développe l'invitée de Nous Voilà Bien ! "Il y a deux sortes de possibilités : vous avez un frigo à froid statique. Dans ce cas-là, les denrées les plus fragiles sont à stocker en haut, parce qu'il y fait beaucoup plus froid. En général, on considère que la partie la moins froide, c'est le bac à légumes qui se trouve au bas du frigo".

Elle poursuit : soit vous avez un frigo qui possède un froid brassé. Dedans, le froid est homogène donc vous pouvez déposer vos aliments partout". Pas besoin de chercher au fond de vos tiroirs, vous pouvez retrouver les notices sur Internet. Petit réflexe lors de l'achat, n'hésitez pas à poser la question directement en magasin.

Quels sont les fruits et légumes qui ne vont pas au frigo ?

Un peu comme les œufs, on a ce réflexe de mettre les fruits et légumes au frigo, pensant qu'ils vont se conserver plus longtemps. En réalité, le froid altère leur goût et leur texture. "Les tomates et les concombres, ils vont se ramollir en fait avec le froid. Ce n'est donc pas forcément souhaitable de les mettre au frigo. Privilégiez la cave (si vous avez) ou bien les boîtes hermétiques", conseille Pascale Berlet.

Attention cependant au stockage de vos fruits, notamment dans des corbeilles à l'air libre. Par exemple, les bananes et les pommes ne font pas bon ménage ensemble. La rédactrice en chef de Que choisir ? met au clair : "Les pommes et les bananes dégagent un gaz qui s'appelle l'éthylène, ce qui favorise le mûrissement et le pourrissement des fruits. Ils vont donc contaminer toute la corbeille. Idéalement, on isole la pomme et la banane".

Quelles parties du frigo pour quels aliments ?

Pour bien conserver la viande, il faut prendre en compte l'origine de l'achat, en supermarché ou chez le boucher, ainsi que sa date de péremption. "Si vous avez acheté de la viande emballée en supermarché sous vide, il faut regarder la date de péremption qui est indiquée sur le paquet. En revanche, si la viande vient de chez le boucher et qu'elle est donc dans un papier emballé, il faut mettre la viande dans l'endroit le plus froid du réfrigérateur également et la consommer dans les 12H", renseigne Pascale Berlet. Il faut favoriser l'étage le plus haut pour y déposer votre charcuterie ou bien votre viande.



Le fromage possède également une date de péremption. Souvent, on a tendance à le laisser dans le sac plastique pour éviter les mauvaises odeurs ou bien une boîte à fromage. "Il faut le mettre dans un sac en tissu, de préférence dans le bac à légumes. La boîte à fromage accélère la macération. Les fromages frais, par exemple, vont se consommer sous trois quatre jours. Ça sera beaucoup plus long pour les fromages affinés", indique Pascale Berlet.

