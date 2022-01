Amazon : à quoi va ressembler le magasin de vêtements high-tech qui va ouvrir en 2022 ?

Scan des vêtements sélectionnés, algorithmes personnalisés et cabines d'essayage connectées. Le fonctionnement de ce nouveau magasin de vêtements semble tout droit sorti du futur. Et pourtant, Amazon a annoncé que son magasin de vêtements high-tech sera ouvert au public dès la fin de l'année 2022.

Nommée "Amazon Style", l'enseigne est conçue sur la base de la personnalisation. Le communiqué de l'entreprise précise les modalités de fonctionnement de cette nouveauté. Pour respecter les habitudes d'achat en magasin des clients, "les clients pourront effectuer leur shopping depuis la cabine d’essayage".

Des cabines d'essayage, oui. Mais pas n'importe lesquelles. Dans celles du "Amazon Style", un écran tactile permettra aux clients de sélectionner des modèles et tailles différentes. Ces produits leur seront amenés "en quelques minutes" par les vendeurs.

L’entreprise avance sa possibilité de pouvoir fournir beaucoup plus de choix que les magasins traditionnels, dans un espace moins encombré. Par ailleurs, il sera aussi possible de passer commande en ligne, et d’essayer sur place dans cette enseigne "Amazon Style". Pour cela, Amazon compte sur les "technologies et processus sophistiqués" déjà utilisés dans les entrepôts du groupe.

Rappelons que comme Apple, Meta (Facebook) et Google,Amazon se voit reprocher d’avoir accumulé trop de pouvoir sur les marchés qu’il domine. Les autorités de la concurrence l’accusent notamment d’être juge et partie sur sa plateforme, où il commercialise ses propres produits en plus de ceux d’autres marques.