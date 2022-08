Alsace : comment réussir son potager en permaculture

Le centre de ce potager est organisé en mandala : un grand cercle divisé en 4 parcelles, avec une alternance de couleurs et de plantes, de légumes et de fleurs, comme la bourrache et les soucis. Des fleurs comestibles, mais qui permettent surtout d'attirer des insectes pour venir polliniser les fleurs de courgettes plantées juste à côté.

À Munster, en Alsace, Frédéric et Marie-Françoise se sont lancés dans l'aventure de la permaculture en 2016 avec un potager de 200 m2. Ils l'organisent pour favoriser la symbiose entre différentes plantes : au milieu des fraises, ce sont des poireaux sauvages qui ont été plantés. Car le poireau protège la fraise de parasites et vice-versa.



Il faut aussi utiliser les techniques ancestrales amérindiennes comme la milpa : planter en même temps du maïs, des haricots et des courges. Le maïs sert de tuteur au haricot, pendant que la courge protège le sol de la chaleur avec ses larges feuilles.

À la place des engrais, du purin d'orties

En bordure du mandala, Frédéric et Marie-Françoise ont laissé pousser des orties ou de la consoude, pour les faire macérer et en faire deux sortes de purin : le purin d'orties en début de culture et le purin de consoude pour favoriser l'apparition des fruits.

L'autre fertilisant, c'est le compost de toilettes sèches. Conservé pendant plus de 3 ans avant d'être utilisé !

Récolte d'échalotte dans le potager Crédit : Yannick Olland

