Les répercussions du Brexit et de la pandémie continuent de se faire ressentir de l'autre côté de la Manche. La chaîne de pub Wetherspoon, qui opère au Royaume-Uni et en Irlande, a annoncé que plusieurs de ses pubs s'étaient retrouvés à court de certaines bières récemment. En cause, un problème dans leur chaîne d'approvisionnement.

Parmi les marques concernées figurent notamment Heineken et Coors. Ces dernières ont affirmé que, comme beaucoup d'autres entreprises du secteur, elles avaient été touchées par une pénurie de chauffeurs de poids lourds, rapportent nos confrères de la BBC. Les brasseurs ne sont d'ailleurs pas les seuls à souffrir de cette pénurie. Coca-Cola a déclaré que le Coca Light était désormais indisponible dans certains supermarchés en raison de la pénurie de chauffeurs.

Les transporteurs britanniques accusent la crise sanitaire et le Brexit d'avoir mené à ces problèmes de logistique. Ils ont par ailleurs demandé que les règles d'immigration soient modifiées pour permettre aux chauffeurs de l'Union européenne de revenir. De son côté, le gouvernement maintient que le secteur du transport routier et les détaillants doivent former de nouveaux conducteurs britanniques.