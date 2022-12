Alerte à la salmonelle sur des steaks hachés vendus dans toute la France

Méfiance si vous avez acheté des steaks hachés de la marque CDV récemment. Le site gouvernemental Rappel Conso indique que des steaks hachés de la marque Confolentaise des Viandes font actuellement l'objet d'un rappel en raison d'une risque de présence de salmonelles dans les produits.

Les références concernées portent le numéro H221219. Elles étaient vendues en pack de deux, cinq ou seize, et ont été commercialisées dans toute la France entre le 22 et le 28 décembre avec une date limite de consommation au 28 décembre. Les personnes en possession de tels produits sont invitées à les rapporter au point de vente ou à les détruire. Un remboursement ou un échange pourra être proposé jusqu'au 31 janvier.

Les salmonelles peuvent causer des toxi-infections alimentaires qui peuvent engendrer des troubles gastro-intestinaux, des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales, voire de la fièvre. Autant de symptômes pouvant apparaître entre 6 et 72 heures après la consommation. Les personnes présentant l'un de ces troubles sont invitées à consulter un médecin et à signaler leur consommation du produit rappelé.

