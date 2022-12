Comment Airbus veut supprimer les turbulences à bord de ses avions

Le signal lumineux qui s'allume, le message des hôtesses, l'appareil qui commence à trembler : les turbulences restent bien souvent une crainte forte pour les passagers qui prennent l'avion. Sources d’angoisse pour beaucoup, elles sont en réalité plus impressionnantes que dangereuses. Pour autant, les constructeurs aéronautiques travaillent sur cette question depuis plusieurs années.



Pour tenter de réduire l’impact des turbulences sur les avions, Airbus s’est inspiré du monde vivant en prenant pour exemple les oiseaux à commencer par l’albatros. "L’albatros débloque le bout de son aile en cas d’air turbulent pour éviter de faire trop d’efforts", détaille Pierre Poncelet, chef de projet chez Upnext, une filiale qui teste les innovations pour Airbus.



L’avionneur européen a donc décidé de l’imiter en testant, dès 2024, des ailes avec des bouts qui se plient. Mais pas au grès du vent.



En effet, à l’avant de l’appareil est installé un Lidar, sorte de radar 3D, qui permet de détecter les turbulences à venir sur les 200 prochains mètres. Grâce à ces informations en direct, les ailes de l’Airbus vont s’adapter pour avoir une meilleure pénétration dans l’air. Le bout des ailes va bouger et s’incliner jusqu’à 40 degrés afin de minimiser au maximum l’impact des turbulences. En effet, une aile se déforme naturellement en vol à cause de la portance et des différents flux d’air, mais jamais à ce point.

Un premier vol en 2024

Au total, ce sont 5 dispositifs qui sont installés dans les ailes pour qu’elles soient beaucoup plus flexibles et plus mobiles qu’aujourd’hui. Les volets, qui permettent d’agrandir ou de rétrécir l’aile seront également plus rapides et sauront s’adapter aux turbulences.



"L’avion est capable de savoir qu’une turbulence va arriver sur lui et au moment où la turbulence arrive, l’aile est prête à la recevoir. Il y a le bout pliable qui va se débloquer et l’aile va absorber la turbulence au niveau de la charge et de la portance et surtout au niveau du confort", ajoute Pierre Poncelet de chez UpNext.



Ces ailes expérimentales seront d’abord installées sur un Cessna VII pour commencer les tests grandeur nature. Cet avion, modifié, décollera depuis la base de Cazaux en Gironde en 2024.

L'aile intelligente d'Airbus testée en laboratoire Crédit : Airbus

Ces ailes de nouvelle génération permettront également d’économiser de 5 à 10% de carburant grâce à une meilleure portance et une meilleure anticipation des flux d’air en vol et dans les zones de turbulences.



Restera également à convaincre les passagers, qui seront assurément surpris de voir les ailes de leur avion se cambrer bien plus que d’habitude.

