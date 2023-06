1992, quand le contrôle technique devenait obligatoire pour les automobiles

Dans les années 90, la France s'approche des 10.000 morts par an sur les routes. Sur 25 millions d'automobiles en circulation, 10% seraient de véritables épaves. Le gouvernement de l'époque s'aligne alors sur ses voisins européens pour mieux sécuriser les routes : le contrôle technique devient obligatoire le 1er janvier 1992, pour tous les véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Cette nouvelle obligation se met en place petit à petit. Elle concerne au départ 116 points de vérification liés à la sécurité et au respect de l’environnement. Sa durée de validité est de 2 ans pour les véhicules utilitaires légers et de 3 ans pour les voitures particulières. Son coût : 250 francs. Un tarif mal accueilli par de nombreux usagers, mais qui redonne le sourire à la filière automobile alors en crise. Examen technique, réparation et rachat de nouvelles voitures, cela représente un marché de 20 à 20 milliards de francs dès 1992, avec la création prévue d'environ 30.000 emplois.

La généralisation du contrôle technique s'est effectuée sur 3 ans pour atteindre un rythme de croisière au 1er janvier 1995. Mais très vite, il se heurte à quelques incohérences. A l'époque, les automobilistes se ruent vers les centres agréés pour ne pas risquer une amende, mais les centres sont peu nombreux et manquent de places disponibles. Le contrôle technique en lui-même est également pointé du doigt par les professionnels, qui estiment qu'il n'est pas assez complet : les freins sont alors la seule pièce que l'on impose de changer.

Malgré les critiques, le contrôle technique a participé à la baisse du nombre d'accidents de la route. Dès 1995, la France comptait 27 000 victimes, mortes ou blessées, de moins par année. Depuis 1992, le contrôle technique n'a cessé d'évoluer pour toujours plus de sécurité. La révision des véhicules de toutes marques est obligatoire et indispensable. Une dimension environnementale est aussi entrée en vigueur : depuis 1999, les véhicules utilitaires légers de plus de 4 ans doivent passer un contrôle annuel anti-pollution. En 2018, le contrôle technique a été réformé et le nombre de points de contrôle augmenté.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info