Découvrez à quoi est parfumée la glace la plus chère au monde

Crédit : FRISO GENTSCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

L'HISTOIRE QUI RÉVEILLE - La glace la plus chère au monde se trouve au Japon

L'HISTOIRE QUI RÉVEILLE - La glace la plus chère au monde se trouve au Japon

La marque japonaise de crème glacée Cellato a créé une glace de luxe absolu. Ses ingrédients ? Truffe blanche, fromage (du parmigiano reggiano) et de la lie de saké.

Et cette glace de luxe a battu un record, celui de la glace la plus chère au monde. Comptez près de 6.000 euros pour un pot de 130ml. Le record a été officiellement établi par les officiels du Guinness Book. Le plus amusant c’est que l’équipe du Guinness Book a constaté le record … sans goûter à la glace !

Cette merveille est servie dans un pot en verre lui-même mis dans un écrin, comme un bijou de luxe. La glace couleur crème est surmontée de copeaux blancs et d’éclats dorés : des feuilles d’or. Son petit nom ? Byakuya, qui signifie "nuit blanche" en japonais.

Notre glace à la truffe a même son propre rituel de dégustation : on verse de l’huile de truffe dessus et on déguste avec la cuillère en métal confectionnée exprès par des artisans japonais.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info