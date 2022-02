Ophélie Meunier, animatrice de l'émission "Zone Interdite" sur M6 et du "Journal inattendu" sur RTL a été placée sous protection policière après avoir reçu des menaces à la suite d'un reportage sur l'islamisme. La diffusion le 23 janvier de ce reportage, en partie consacré à l'islamisme dans la ville de Roubaix, avait provoqué une vive polémique, faisant réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale.

"J'ai apporté tout mon soutien à Ophélie Meunier, a de son côté annoncé sur RTL Élisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Ce qu'elle subit en ce moment est absolument intolérable, et c'est pour ça que nous la faisons protéger, et c'est pour ça que nous la protégerons et que nous protégerons tous les journalistes qui subissent ces attaques qui sont inacceptables dans notre pays".

"La liberté d'expression est nécessaire pour une démocratie saine et nous devons combattre l'islam radical. Nous le faisons nous avons voté une loi sous ce quinquennat pour lutter contre une idéologie mortifère dans notre pays, et pour tous les citoyens et les citoyennes françaises".