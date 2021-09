Yom Kippour 2021 : que fêtent les Juifs à partir de ce mercredi ?

Crédit : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Des membres de la communauté juive orthodoxe pendant Yom Kippour, à New York

À partir de ce mercredi 15 septembre et jusqu'à demain soir jeudi 16 septembre, la communauté juive va célébrer le jour le plus saint de l'année liturgique, Yom Kippour, qui représente "le jour du grand pardon". La fête commencera au coucher du soleil et s'achèvera au coucher du soleil suivant.

Dans le calendrier religieux, Yom Kippour arrive 10 jours après Roch Hachana, le nouvel an juif. Selon la tradition, cette célébration est notamment marquée par un jeûne. Il est également coutume de ne pas travailler, ne pas se laver, ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas se badigeonner le corps avec des crèmes et des lotions, et ne pas porter de chaussures en cuir.

Ce jour-là, les Juifs sont amenés à se rendre cinq fois à la synagogue afin de prier. Dans la soirée du 16 septembre, le jeûne sera rompu et célébré autour d'un repas festif.

Quelle est l'origine de cette fête ?

Yom Kippour rend hommage à l'épisode de la faute du veau d'or. Selon les textes sacrés, la Torah et la Bible, les Hébreux libérés du joug égyptien sont emmenés dans le désert par Dieu, guidés par Moïse. Ce dernier les laisse, le temps d'aller chercher les Tables de la Loi, où sont inscrits les dix commandements. À son retour, il réalise que son peuple s'est mis à adorer une idole, façonnée à l'image des dieux égyptiens, un veau en or. Pour obtenir le pardon de Dieu, Moïse retourne en haut de la montagne et l'implore. Le pardon est finalement accordé.