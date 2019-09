publié le 19/09/2019 à 03:07

Après la Lufthansa, la compagnie British Airways décide à son tour de laisser vide la dernière rangée de l'A320neo. Elle s'appuie sur une recommandation de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. On s'est en effet rendu compte que les avions étaient déséquilibrés.

En fait, le problème n'a pas été constaté en vol. Airbus l'a identifié en simulateur. Il touche ce type d'appareil, précisément ceux équipés des toutes nouvelles cabines baptisées "cabines flex" qui sont proposées en option par le constructeur européen et choisies justement par la Lufthansa et British Airways.

Cet aménagement modifie en effet les emplacements des issues de secours, renvoie les toilettes et les cuisines tout à l’arrière du biréacteur. Certes, la configuration permet d'installer, question de rentabilité, plus de sièges et donc plus de passagers, mais cette masse supplémentaire, en gros 500 kilos, pourrait jouer sur le centre de gravité de l'avion.

L'A320neo risquerait dans des circonstances très, très particulières d'être déstabilisé. L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne et son homologue américaine, la FAA, ont émis des consignes de navigabilité sans pour autant clouer au sol les neo "flex".

Airbus travaille désormais sur un logiciel assurant une protection renforcée. En attendant, la dernière rangée de six sièges est interdite aux passagers. Les ceintures de sécurité ont même été enlevées pour éviter toute méprise.