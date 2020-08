Vosges : "Chez les Fonfons", le seul commerce de Denipaire

publié le 31/07/2020 à 16:30

C'est un café entre les prairies et les épicéas, dans une vallée tranquille des Vosges, à 15 kilomètres de Saint-Dié. Dans le village de Denipaire, où vivent 257 habitants, Bernard Fonderflick puis sa fille Adeline, ont réussi à ressusciter et à faire fructifier depuis huit ans le seul commerce du village.

"Chez les Fonfons" est devenu bien plus qu'un bar-restaurant puisqu'il fait également office de cantine du regroupement scolaire, de relais du service Drive du supermarché de Saint-Dié, de fournisseur de lait frais et d’œufs et de pourvoyeur des pizzas au feu de bois du samedi soir.

Cette enseigne, qui doit son nom au nom de famille de Bernard Fonderflick, a même obtenu en 2016, le label "bistrot de pays". Sa fille Adeline explique la réussite de ce café par le fait que "quand les gens viennent ici, ils sont dépaysés" et qu'il ne fonctionne "que par du bouche à oreille".