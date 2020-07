Finistère : au Café du Port de Loctudy, le rendez-vous des pêcheurs

publié le 24/07/2020 à 14:17

Direction la Bretagne, au Café du Port à Loctudy dans le sud Finistère, une véritable institution. Anne-Marie, l'ancienne patronne au caractère bien trempé, a passé le relai il y a un an et demi à sa jeune salariée Amandine Péron, mais le Café du Port garde toute son identité.

Tout juste rentré d'une campagne de pêche dans le sud de l'Irlande, Maxime Papillon, second et mécanicien sur l'Anarmour, un chalutier de Loctudy, partage ses 15 jours de mer à une table au Café du Port : "Le Café du Port, c'est un lieu de rencontres puis de retrouvailles avec nos amis. Au bout de 15 jours de mer, on aime bien aller boire un petit coup après la vente (...). Savoir qu'est-ce qu'il y a eu à terre pendant ce temps-là. On vient aux nouvelles."

Derrière le zinc, Amandine Péron, 27 ans, qui assure la relève : "J'ai commencé ça fait sept ans maintenant, pour la saison. Quand j'ai terminé mes études, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai été embauchée ici avec Anne-Marie. Et après 29 ans, Anne-Marie a décidé de prendre sa retraite. Et donc j'ai pris la suite", raconte Amandine.

Des photos de bateaux de pêche tapissent les murs du bistrot
Le Café du Port, rue du Port, à Loctudy.
Le rendez-vous des marins pêcheurs de retour de mer ou à la retraite
Amandine Péron, la nouvelle patronne de ce café emblématique de l'activité maritime de Loctudy
Le café du port et sa terrasse.
Vue imprenable sur l'île Tudy.