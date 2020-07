Nord : "Chez Marcel", le bistrot convivial et authentique de Buysscheure

publié le 17/07/2020 à 09:48

Chaque vendredi pendant l'été, RTL vous emmène à la découverte des cafés de village. Direction le Nord et la campagne des Flandres pour découvrir un bistrot sympathique, attachant, comme on les aime.

Le Café Marcel, tenu par Isabelle, se trouve dans la commune de Buysscheure. C'est une adresse bien connue dans le village des Flandres. Derrière la façade en brique et ses volets rouges, Isabelle Wylleman nous accueille derrière son comptoir en toute simplicité et toujours avec le sourire. À l'intérieur, des plaques de bières belges ou du Nord ornent les murs. La vieille enseigne a été conservée.

"Je suis native d'ici, à Buysscheure", explique Isabelle qui a repris le commerce en 2001. Le bistrot "c'est l'âme du village. Quand je suis fermée, le maire me dit : 'Isabelle, vient ouvrir'. Le peu de fois où je vais en vacances il me dit 'le village est mort'", raconte-t-elle. Du côté des horaires, tout dépend de l'ambiance du jour. "On peut fermer à 20 heures comme à 23 heures."

Entre le bistrot et les habitués, c'est une relation particulière. "On ne vient pas uniquement pour boire un coup. On vient pour discuter, se rencontrer et parler", confie un client.

Le Café Marcel à Buysscheure dans le Nord Crédit : Franck Antson / RTL