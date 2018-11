publié le 27/11/2018 à 09:35

En pleine lutte des "gilets jaunes" contre la hausse des prix du carburant, le gouvernement doit présenter sa feuille de route sur l'énergie pour les 10 ans à venir, ce mardi 27 novembre. L'enjeu est de taille : il s'agit pour l'État de mener la Transition énergétique.



La France est le pays le plus nucléarisé du monde. Avec 58 réacteurs, le nucléaire représente 72% de la production d'électricité. Loin devant les énergies renouvelables, qui représentent environ 18% de la production de courant, le gaz (près de 8%), le charbon (moins de 2%) et le fioul (moins de 1%). Si la France est autonome en matière d'électricité, le gaz et le pétrole sont principalement importés (de l'Arabie saoudite, du Kazakhstan ou encore de la Russie).

Le bâtiment, plus gros consommateur d'énergie

Ce sont les logements et les bâtiments, dit le secteur résidentiel-tertiaire, qui consomment le plus d'énergie en France, près de 45%. Le gaz et l'électricité qui sont les plus utilisés, notamment pour le chauffage et les différents usages nécessitant du courant (éclairage, informatique, électroménager, climatisation, etc.)

Un tiers de l'énergie consommée est aussi du est aux transports, via les carburants qui sont issus en quasi totalité du pétrole. Les biocarburants ne représentent que 6% de cette consommation.



Désormais, l'industrie ne représente plus qu'environ 20% de l'énergie consommée dans le pays. Enfin, l'agriculture totalise moins de 3% de la demande d'énergie, mais il s'agit essentiellement de produits pétroliers pour les machines agricoles.

316 millions de tonnes de gaz à effet de serre

Ainsi, la production et la consommation d'énergie ont provoqué l'émission de 316 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2015. Le principal (70%) provient du dioxyde de carbone (CO2), selon les dernières données publiées par le ministère de la Transition écologique et solidaire.



Un tiers de ces émissions sont liées aux transports, devant l'industrie manufacturière et de construction, le bâtiment, puis le secteur de la production d'énergie.



Depuis 1990, plusieurs secteurs ont toutefois réduit leurs émissions de gaz à effet de serre. Celle de l'industrie manufacturière a baissé de 38%, et celle de la production d'énergie de 37%. À l'inverse, les émissions du secteur du bâtiment ont progressé de 4,9% sur la même période.