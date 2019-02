Fusion nucléaire : le Soleil artificiel chinois atteint les 100 millions de degrés

publié le 21/11/2018 à 06:40

Les recherches en faveur des énergies renouvelables battent leur plein en Chine. Et parmi elles, la fusion nucléaire, c'est-à-dire l'énergie des étoiles. Notre Soleil est un gigantesque réacteur nucléaire naturel. Son énergie, illimitée à l'échelle d'une vie, pousse les chercheurs à vouloir le recréer.



Contrairement à la fission nucléaire, l'énergie issue de la fusion nucléaire est propre et ne génère ni déchets radioactifs ni pollution. Les avancées technologiques dans ce domaine permettront ainsi à l'humanité de bénéficier d'une énergie potentiellement illimitée, renouvelable et peu coûteuse.

Une des principales conditions à remplir pour pouvoir procéder à la fusion nucléaire est la création d'un plasma, suspendu à l'intérieur du réacteur, à très haute pression et à la température de 150 millions de degrés. C'est le but recherché par une équipe de l'Institut des sciences physiques de Hefei (qui fait partie de l'Académie chinoise des sciences) qui mène le programme "Experimental Advanced Superconducting Tokamak" (EAST) : recréer un "soleil artificiel".

100 millions de degré Celsius atteints

La suspension du plasma au sein du réacteur nucléaire est une étape que l'équipe de chercheurs a annoncé avoir atteint en 2017 : du plasma avait été suspendu pendant 100 secondes, un véritable record dans le domaine de la recherche nucléaire.



Cette fois, c'est une nouvelle réussite pour les chercheurs chinois : leur réacteur a atteint la température de 100 millions de degrés Celsius (environ 180 millions de degrés Fahrenheit), soit une température 6 fois plus chaude que celle du cœur de notre Soleil, rapporte Newsweek. Restent les 50 millions de degrés restants à atteindre pour parvenir aux conditions de température et de pression idéales à la création de plasma stable.



Cet objectif avait été rempli pour la première fois par les États-Unis : le Tokamak Fusion Test Reactor, situé sur le site de l'université de Princeton dans le New Jersey, avait réussi à atteindre les 100 millions de degrés en 1986. La France détient ce record depuis 2003. Depuis cette avancée, de nombreux pays se sont lancés dans la course à la fusion nucléaire. De nombreuses autres étapes sont encore à franchir avant de produire de l'énergie de manière fiable.