publié le 22/03/2019 à 10:40

Un rapport parlementaire vient de chiffrer combien coûtera le passage à la voiture électrique. La facture est hallucinante, jusqu'à 500 milliards d'euros sur les 20 prochaines années. D'ici 2040, 100% des véhicules neufs vendus en France devront rouler à l'électrique. La marche est haute puisque aujourd'hui le parc VE (voiture électriques) représente que 1.2% du marché.



La marche est encore plus haute quand on considère que l'âge moyen du parc automobile en France est de plus de 8 ans, qu'il y a 40 millions de voitures et qu'on en injecte que 2 millions de neuves chaque année. Autrement dit, on aura changé toutes les voitures qui roulent actuellement dans 20 ans donc en 2039. Un calendrier un peu serré donc. La bonne nouvelle c'est qu'on peut espérer diviser par 5 les émissions de CO2 dans l'air.

Le chiffre de 500 milliards a été établi par des spécialistes qui font partie de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Tout d'abord le chiffre encadre le financement du parc de véhicules électriques, un marché largement subventionné aujourd'hui. Ensuite, il prend en compte le bonus de 6.000 euros qui devrait durer au moins jusqu'en 2030, ça représente 10 milliards d'euros.

Il y a aussi le coût du déploiement des bornes électriques. S'il y a 100% de voitures électriques, il faut un maillage de bornes de recharge sur tout le territoire. Aujourd'hui on en compte 25.000. Le déploiement massif coûterait entre 30 et 108 milliards d'ici 2040.



Mais le cœur du problème pour les prochains gouvernements c'est qu'il va falloir investir beaucoup, en peu de temps, alors que les taxes sur l'essence vont s'évaporer progressivement. C'est une manne de 40 milliards d'euros par an qui va disparaître.

Quel sera le coût social de la fin du diesel ?

La transition risque d'être violente. Volkswagen, la J

aguar Land Rover, Ford et Honda ont déjà fait des annonces de réductions d'effectifs ces dernières semaines. En revanche, Renault et PSA semblent résister pour le moment. En France, le diesel fait travailler directement 35.000 personnes et la moitié des postes est menacée dans les prochaines années.



Cela va passer par des départs à la retraite non remplacés mais la réalité c'est qu'il faut moins de monde pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur thermique. Et un tiers de la valeur ajoutée des véhicules électriques repose sur la batterie qui pour l'instant n'est pas fabriquée en Europe mais en Chine.

Le Plus

Le match Disney / Netflix est lancé. Le Wall Street journal a confirmé que Walt Dinsey a signé un accord de plus de 71 milliards de dollars avec la Century Fox pour constituer un catalogue qui va de Toy Story à Star Wars en passant par les Simpson. Un catalogue qui serait capable de damer le pion à Netflix.

La note

2/20 au patron de Technip qui s'en va. L'homme a consacré plusieurs années de sa vie a diriger l'entreprise donc il ne mérite pas un zéro pointé. Thierry Pilenko quitte un groupe qui affiche des pertes records mais part avec une enveloppe globale de plus de 15 milliards d'euros. Le Medef et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ont fait part de leur indignation.