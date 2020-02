Saint-Valentin : amour, séparation, célibat...

publié le 14/02/2020 à 01:41



Thomas veut quitter sa compagne. Il a l'impression qu'elle est néfaste pour lui. Depuis quelques années, il est dénigré, humilié. Il voit bien que sa compagne n'est jamais satisfaite, bien qu'il fasse tout pour la rendre heureuse. Alors qu'il était très décidé, sa compagne lui a dit qu'elle voulait le reconquérir. Cela fait douter Thomas.

Christian est séparé depuis deux ans. Entre incompréhension et conflit, sa relation s'est détériorée lorsqu'il a acheté une maison avec sa compagne. Lorsqu'ils se sont revus, l'ex-compagne de Christian lui a dit qu'il avait un profil de pervers narcissique. Toujours blessé, Christian se pose des questions.

Vanessa est restée dix ans avec son ex. Il a rompu le jour du départ en vacances. Deux mois plus tard, une amie l'a inscrite sur un site de rencontres pour tester son copain. Et finalement Vanessa a rencontré sur ce site celui qui deviendra le père de sa fille, née il y a six mois.

Virginie a quarante ans. Elle a eu des aventures, mais jamais de relation sérieuse dans sa vie. Elle arrive à un moment de sa vie où elle n'a plus confiance en elle. Virginie se dit que l'amour n'est pas fait pour elle.

Véronique est célibataire depuis 10 ans. Il y a deux jours, elle a retrouvé par hasard un homme qu'elle avait déjà côtoyé il y a 15 ans.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

