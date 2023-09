Visite du pape François : dans le rouge, le diocèse de Marseille lance un appel aux dons

Le diocèse espérait recueillir 500.000 euros de dons durant la messe du pape François au stade Vélodrome de Marseille... on en est très loin. Les multiples paniers de quête, acceptant la carte bleue sans contact, partout dans le stade n'ont pas suffi. Les comptes sont dans le rouge.

Six jours après cette messe géante, les organisateurs ont lancé un appel aux dons. Il semblerait donc que la venue du Saint-Père ne fasse plus recette. C'était, il est vrai, une messe exceptionnelle et les espoirs du père Romain Louge, maître des cérémonies archiépiscopales, ont été déçus. "On attendait, en moyenne, un don de dix euros par fidèle, donc 500.000 euros".

"On s'est rapproché des moyennes habituelles, c'est-à-dire, un don de l'ordre de quatre euros, dont un total d'environ 250.000 euros", explique-t-il au micro de RTL. "On rejoint ce que donnent les gens habituellement", analyse le religieux.



Objectif pour le diocèse : rentrer dans ses frais

D'où cet appel aux dons lancé essentiellement aux fidèles. Les institutions ou les mécènes, eux, ont déjà donné et ne peuvent plus verser de contribution. "On a un trou de 600.000 euros sur un budget total de 2,5 millions d'euros. On lance un appel aux dons effectivement pour pouvoir rentrer dans nos frais pour cette visite du pape", confirme-t-il.

"Toutes les dépenses de cette visite ne dépendent que des dons des fidèles et sont à la charge du diocèse de Marseille", appuie le prêtre marseillais.

"On a accueilli la France entière, on espère donc que la France entière répondra à cet appel... Tous les dons sont les bienvenus" Le père Louge tient, en prime, à préciser au micro de RTL que ces dons sont défiscalisés.