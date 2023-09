Fin de vie : pourquoi la visite du pape perturbe-t-elle la présentation du projet de loi ?

Le pape François retarde la présentation du projet de loi sur l'euthanasie et la "fin de vie". En raison de sa visite prévue à Marseille le vendredi 22 septembre à 16h15, la présentation du projet de loi sur la question, qui devait se faire la veille, est décalée. Le texte prévoit notamment d'autoriser "l'aide active à mourir", soit l'assistance médicale aux patients souhaitant mettre fin à leurs jours.

En effet, c'est ce que révèlent nos confrères du Figaro : le problème de calendrier va contraindre le gouvernement à ne pas présenter son projet de loi tant attendu le 21 septembre. Le motif : le pape arrive en France le lendemain, et Emmanuel Macron prévoit de se déplacer pour l'accueillir à sa descente de l'avion dans la cité phocéenne.

Cependant, ce voyage n'est pas une visite d'État du souverain pontife, mais un déplacement pour un colloque international, les "Rencontres Méditerranéennes", entre évêques et personnalités du bassin méditerranéen pour discuter de problèmes politiques. Le pape lui-même a précisé que c'était une "visite à Marseille et pas en France".

De fait, ce dernier fait une tournée des petits pays européens et ne souhaite pas visiter la France de façon officielle pour le moment. Il terminera sa tournée par les plus grands pays européens après s'être rendu dans les plus petits.

Pourquoi une telle décision ?

Le pape et l'Église ont quelques réticences envers l'euthanasie. Ainsi, le gouvernement a considéré que la date n'était pas optimale pour présenter ce projet de loi, à la veille de l'arrivée du pape dans l'Hexagone, à en croire nos confrères. Les nouvelles dates sont donc connues : le ministre de la Santé et la députée Horizons Agnès Firmin Le Bodo présenteront ce texte de loi les 26 et 28 septembre.

La symbolique est importante pour le président, qui il a rendu visite à trois reprises au Vatican depuis 2017. Les deux ont une relation de confiance, le souverain pontife ayant même confié à Emmanuel Macron : "Je sais que tu ne feras pas de bêtise", concernant les décisions politiques que prend le chef de l'État.