Lancée mercredi, la nouvelle campagne de Camaïeu met en scène des femmes battues, le visage recouvert de bleus, au milieu de fiches produits. D'après l'enseigne, le but est de promouvoir le 3919, numéro de la plateforme d'écoute des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles : "En effet, dans le cadre de son programme Camaïeu en Mieux, la marque poursuit son engagement au quotidien pour des causes qui touchent directement les femmes. Durant tout le mois de janvier, la marque s’est engagée, aux côtés de Solfa et du 3919, contre les violences faites aux femmes." Le numéro est déjà inscrit sur tous les tickets de caisse de l'enseigne. Camaïeu, qui souhaite affirmer son engagement à cette cause, à récolté 500.000 euros en 5 ans en demandant aux clients d'arrondir le montant de leus achats à la caisse. En septembre dernier, elle a aussi mis en vente un "tee-shirt solidaire" dont les bénéfices sont reversés à Solfa.



La campagne n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, elle est qualifiée d'audacieuse, de nécessaire … Alors que sur Twitter, c'est beaucoup plus mitigé. La marque est accusé de purplewashing (purple : violet en anglais, couleur du féminisme) et de se servir de la cause des violences faites aux femmes comme outil marketing. Parmi ces critiques, l'association féministe Les Lionnes, engagée contre les " violences morales, sexistes et sexuelles " dans la publicité et la communication.

Pour d'autres, cette campagne devrait être intégrée dans des collections pour homme, les agresseurs étant la majeure partie du temps masculin, puisque les femmes sont "déjà au courant de la situation". Certains encore affirment que ce genre de campagne peut faire remonter des souvenir traumatisants pour des victimes qui viennent se détendre sur leur site.