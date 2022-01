"Mon amie est victime de violences conjugales"

Patrick était avec sa femme depuis 22 ans. Il y a un an, elle l'a quitté pendant trois mois puis est revenue. Mais elle est repartie cet été. Elle ne supportait plus les excès d'alcool de Patrick. Malgré tout, ils continuent à se fréquenter le week-end. Ce qui déboussole totalement Patrick.

Faouzi a vécu pendant six ans avec son ex. Il l'a énormément soutenue lorsqu'elle était très déprimée à cause de son travail. Mais il y a deux mois, elle a décidé brutalement de le mettre à la porte. Faouzi est à la rue depuis et vit dans sa voiture.

Margaux a été demandée en demoiselle d'honneur par une de ses meilleures amies. Mais la future mariée subit des violences de la part de son futur mari. Margaux est au courant et ne sait pas ce qu'elle doit faire. Comment en parler à son amie avant qu'il ne soit trop tard ? Doit-elle aborder frontalement le sujet ? Margaux doit-elle refuser d'être témoin de ce mariage ?

Dominique a une fille de 26 ans souffrant de schizophrénie. Mère et fille n'habitent pas la même ville mais les crises de la jeune femme sont très difficiles à gérer pour Dominique. Cette dernière se pose énormément de questions sur cette maladie encore trop méconnue et culpabilise.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées :

- Violence Femme Info : 3919 (numéro gratuit et anonyme)

Numéro d'écoute pour femmes victimes de violences et à leur entourage.

- UNAFAM ( Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) : unafam.org

Ecoute-Famille : 01 42 63 03 03 (gratuit et anonyme)

