publié le 06/04/2020 à 15:00

Les faits de violences conjugales ont augmenté de 30% en France depuis le début du confinement. "Ce n'est pas étonnant on sait que le confinement aggrave les tensions", réagit Françoise Brié présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui administre le numéro d'écoute du 3919. Face à cette augmentation exponentielle, elle se félicite de la vigilance de chacun et chacune et appelle à rester mobilisé.

Le 3919 reçoit davantage d'appels de personnes extérieures aux violences. "On sent que les voisins et les proches sont attentifs et mobilisés, on note une augmentation du nombre d’appelants qui sont des personnes qui entendent ou qui sont informés par téléphone de ce qui se passe", explique Françoise Brié. "C'est important de rester mobilisé, en cas de bruit d'appeler le 17, de se manifester avec les autres voisins pour que ces violences cessent ou de proposer évidemment à une femme de se réfugier" dans son propre domicile.

Pour que les femmes victimes puissent plus facilement se signaler et porter plainte, plusieurs dispositifs ont été mis en place par le gouvernement en collaboration avec les associations. Elles peuvent notamment se rendre en pharmacie ou dans certains centres commerciaux pour se faire accompagner. Le 3919, numéro d'écoute anonyme et gratuit, fonctionne toujours (du lundi au samedi de 9h à 19h), mais pour toute urgence il est nécessaire d'appeler le 17.