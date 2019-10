publié le 19/10/2019 à 09:02

Comment lutter contre les violences conjugales ? Une technologie pourrait peut-être être une solution : un bouton poussoir relié en Bluetooth au téléphone. Ce dispositif est testé depuis un an dans l'Yonne auprès des victimes. Il permet d'alerter très discrètement des proches en cad d'urgence.

La directrice de l'association départementale d'aide aux victimes (Adavirs), Marie-Laure Bouard-Desvaux, explique aux jeunes femmes présentes autour d'elle comment fonctionne le petit bouton nommé "Monshérif". On peut par exemple "le clipser à sa bretelle de soutien-gorge" ou le glisser dans la poche, suggère-t-elle.

Il suffit d'installer l'application sur son téléphone et saisir les contacts que l'on veut contacter en cas de problème. Un seul clic envoie un message rassurant et deux clics rapprochés envoie un message d'alerte et appelle automatiquement les proches. Dans les deux cas, la géolocalisation est transmise. Quant à un clic long, il déclenche une sirène dans le téléphone pour faire fuir un assaillant ou enregistre l'ambiance sonore.

En un an de test, l'association "a distribué pas loin d'une trentaine de dispositifs aux victimes et une quinzaine à ses partenaires", sur la cinquantaine fournie gratuitement pour l'expérimentation par le fabricant français Meetphone, se félicite la directrice. Toutefois, elle cherche des financements pour en confier davantage. "Nous recevons 1.200 nouvelles victimes chaque année", souligne-t-elle.