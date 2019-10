publié le 03/10/2019 à 10:57

210.000 femmes sont victimes de violences conjugales tous les ans. En plein Grenelle dédié à lutter contre ce fléau, la Haute autorité de santé (HAS) publie un guide à destination des médecins pour les aider à repérer les femmes victimes de violences. Ghada Hatem-Gantzer, gynécologue-obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes, a participé à sa rédaction. "Nous avons travaillé pendant près d'un an, ce guide est né d'une saisine de la ministre de la Santé", explique-t-elle au micro de RTL.



Repérer le fait qu'une femme est victime de violences est compliqué. "C'est très très difficile de se le formuler, parfois elles ne le vivent pas comme ça", indique Ghada Hatem-Gantzer. "Il faut détecter les signes. Par exemple, une femme qui vient quatre fois aux urgences en quinze jours, ce n'est pas normal".

Tout peut partir d'une simple question : "Est-ce que vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie ?", cite par exemple Ghada Hatem-Gantzer. "La femme peut se saisir de n'importe quelle main tendue et parler le jour où elle en éprouvera le besoin. Il faut aider la femme à mettre des mots sur ce qu'elle vit, on les aide à dire 'ce n'est pas normal, c'est illégal'". Les médecins peuvent par ailleurs évaluer le danger et faire un signalement à la justice, rappelle la gynécologue.