Violences conjugales : "Rien n'est fait", dénonce Muriel Robin sur RTL

Comment faire face au féminicides qui se multiplient dans notre pays ? Depuis le 1er janvier, 70 femmes sont mortes, victimes de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint. Un grand rassemblement se tient cet après-midi place de la République à Paris, à 16h45 à l'appel de plusieurs collectifs.

Muriel Robin, comédienne et femme engagée sur ce sujet, a réagi sur RTL. "C'est affreux parce que les chiffres sont là, c'est plus que l'an dernier", déclare-t-elle. "Depuis que j'ai tourné 'Jacqueline Sauvage' et que je me suis engagée 7 mois après, rien n'a bougé".

Muriel Robin avait en effet interprété Jacqueline Sauvage, cette femme accusée du meurtre de son mari, suite aux violences que celui-ci aurait commises sur elle et ses filles pendant des années. L'affaire, largement médiatisée, s'était achevée avec la grâce présidentielle accordée à l'accusée par François Hollande, en l'honneur de la légitime défense dans le cas des violences conjugales.

"On en est au même point, rien n'est fait. Et là on arrive à une non-assistance en personne en danger. C'est grave parce que ça peut être nos sœurs, nos amis, nos femmes, nos mères", dénonce-t-elle. Selon elle, la solution serait par la restructuration de l'aide apportée aux femmes en danger de violences conjugales : "la formation des policiers, des magistrats dédiés en nombre, la création de brigades, des hébergements pour victimes et pour agresseurs, des mises à l'abri, des coordinations entre le pénal et le civil..."

L'actrice revient également sur le problèmes des plaintes des femmes, qui ne sont pas toujours enregistrées : "S'il la plainte n'est pas prise, sanction. La plainte doit être prise, on ne doit pas la transformer en main courante", explique-t-elle, en rappelant que "Aïssatou porte plainte 14 fois, Julie en Corse 6 fois, Gulçin 5 fois..."

À l'occasion de cette manifestation place de la République, qui aura lieu cet après-midi, Muriel Robin déclare qu'il y aura "des familles de victimes qui vont pouvoir incarner ces femmes qui ne seront plus là pour parler, dire ce qu'il s'est passé".





"Pour l'instant, le combat n'est mené que par les associations, et elles sont dans une situation précaire", précise-t-elle. Des associations dont la confiance en l'État est "un peu écornée. On ne peut pas prendre 10 ans pour régler ça. On ne peut pas avoir dans notre pays une femme assassinée tous les deux jours, ce n'est pas possible de ne rien faire à ce point-là", s'insurge-t-elle.