Affaire Vincent Lambert : comment se sont arrêtés les traitements ?

publié le 11/07/2019 à 10:41

Vincent Lambert est décédé à l'âge de 42 ans ce jeudi 11 juillet à 8 heures 24 au CHU de Reims. Ses traitements médicaux, qui le maintenaient en vie, avaient été arrêtés une semaine plus tôt, le mercredi 3 juillet au soir après une décision définitive de la Cour de cassation. C'est un processus très encadré qui a été mis en oeuvre.



Une sonde médicale hydratait et nourrissait Vincent Lambert, elle avait été retirée la semaine dernière. Les médecins ont procédé à une sédation profonde et continue afin d'éviter que Vincent Lambert ne souffre de douleur ou d'angoisse, même s'il était plongé dans le coma avec de graves lésions cérébrales. Un anesthésique puissant à action rapide devait l'empêcher de souffrir de faim ou de soif.

Un protocole "sadique", selon François, le neveu

La famille de Vincent Lambert s'est déchirée sur l'arrêt des soins. Cinq jours après l'arrêt définitif des soins, son neveu, François, confait à RTL que la fin de vie de Vincent était "plutôt un soulagement, c'est plutôt une très bonne nouvelle", même si François considérait le protocole "sadique", en raison de sa longueur par rapport à une euthanasie.

Ces derniers jours, les reins, qui n'étaient plus hydratés ont cessé de fonctionner. Le cœur s'est arrêté de battre à cause du sang qui circulait, chargé de potassium. Vincent Lambert a été accompagné par l'équipe médicale qui devait continuer à lui prodiguer des soins courants comme la toilette, des massages et des compresses pour humidifier ses lèvres.

