publié le 08/07/2019 à 22:27

Cinq jours après l'arrêt des traitements, la lente agonie de Vincent Lambert se poursuit dans le huis-clos de sa chambre d’hôpital à Reims. Ses proches et sa famille, qui se déchirent, défilent à son chevet ce lundi 8 juillet. Les parents, opposés à l'arrêt des soins, se sont dit "résignés" ce matin sur sa mort "inéluctable". Son neveu, François, a pu passer l'après-midi avec lui et s'est confié à RTL.

"C'est triste à dire mais j'espère que c'est ma dernière visite à Vincent", a confié avec émotion François Lambert à RTL. Le jeune homme espère que c'est la dernière fois qu'il aura à lui dire adieu. "Normalement quand on dit adieu à quelqu'un, on lui dit pas tous les trois ans comme ça", explique-t-il. Pour lui cet arrêt des traitements, "c'est plutôt un soulagement, c'est plutôt une très bonne nouvelle".

François Lambert espère que ce processus irréversible ira "le plus vite possible" pour éviter que son oncle n'ait à souffrir trop longtemps. "ll y a une latence où son corps va continuer de dépérir lentement, va souffrir, alors on le soigne, on le perfuse, on augmente les sédations pour qu'il souffre pas et on sait qu'avec la sédation qui augmente, c'est ce qui va le faire partir plus ou moins", détaille le neveu de Vincent Lambert.

Les images restent quand même assez insoutenables pour les proches François Lambert, neveu de Vincent Lambert. Partager la citation





Pour lui, cette souffrance est très dure à supporter. "Les images restent quand même assez insoutenables pour les proches", avoue-t-il. "C'est un soulagement qu'il puisse partir, c'est pour ça qu'on se bat depuis six ans", conclut François Lambert.

À écouter également dans ce journal

International - C'est une décision rarissime, et peut-être le signe que les choses changent. Le Vatican a levé ce lundi 8 juillet l'immunité diplomatique de son ambassadeur en France. Luigi Ventura est accusé d’agressions sexuelles par quatre hommes qui ont porté plainte. La levée de son immunité va permettre aux enquêteurs de le convoquer et de lancer des poursuites judiciaires

Fait-divers - Un policier s'est suicidé ce lundi 8 juillet après-midi sur le parking du commissariat d'Annecy. Il s'est tué dans sa voiture avec son arme de service, il avait 40 ans. C'est le 37ème policier qui met fin à ses jours depuis le début de l'année.

Santé - La pénurie de médicaments touche un quart des Français. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a présenté ses pistes ce lundi matin pour y remédier. Elle souhaite que les pharmaciens puissent signaler plus rapidement des ruptures de stocks et que les laboratoires soient plus transparents sur les dates de réapprovisionnement.



Météo - Neuf départements du sud-ouest de la France sont en alerte orange aux orages jusqu'à ce lundi soir minuit !