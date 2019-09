Vigipirate : apprenez à bien réagir en cas d'attaque terroriste

publié le 21/09/2019 à 20:23

C'est une triste réalité à laquelle les Français doivent être préparés, celle qu'un attentat terroriste est toujours possible. Le pays est d'ailleurs en niveau 2 du plan Vigipirate, "sécurité renforcée, risque attentat". Pour y faire face, il existe désormais une formation en ligne afin d'apprendre les bons réflexes en cas d'attaque.

"Il s'agit de développer une culture commune de sécurité", explique au Parisien Benoît Trévisani, directeur adjoint de la protection et de la sécurité de l'État au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Ainsi, sur le site vigipirate.gouv.fr actif depuis jeudi 19 septembre, un "mooc" propose l'équivalent de 8 heures de formation pédagogique.

On y trouve par exemple une explication du terrorisme, avec une définition, mais aussi un appel à ne pas faire d'amalgame par exemple entre islam et islamisme, ou encore jihadisme. Ces modules accessibles à tous indiquent aussi la marche à suivre selon les attaques (armes à feu ou couteau par exemple), pour se protéger et aussi ne pas gêner les forces de l'ordre le cas échéant.

"Les clés essentielles relèvent du bon sens, se cacher, se barricader, faire le silence", indique dans une vidéo Amaury, rescapé du Bataclan. Des cas pratiques sont aussi proposés pour illustrer les bon réflexes dans une situation donnée. Enfin, un test final viendra valider la formation, à condition d'avoir 80% de bonnes réponses.