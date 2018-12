publié le 16/12/2018 à 17:56

Le piano en thérapie. Mourad est un jeune garçon de 14 ans qui a ébloui les internautes. Atteint de troubles psychomoteurs, il a pour habitude de se rendre deux fois par semaine à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Là-bas, il joue au piano. Pendant des heures, avec un talent inouï.



Un jour, un internaute l'aperçoit et décide de filmer la scène et de la diffuser sur son compte Twitter. Mourad joue au piano La Fantaisie-impromptu de Chopin, dans le hall de l'hôpital. L'auteur du message raconte qu'il y joue de 13 à 20 heures. Cette vidéo, postée le 12 décembre dernier, va être partagée plus de 22.000 fois et "liké" 40.000 fois.

Samia Ghali, la sénatrice des Bouches-du-Rhône et maire des XVe et XVIe arrondissements de Marseille, a vu la vidéo et a décidé de répondre à l'internaute qui l'a partagée au départ. "Ce jeune est formidable et je peux l'aider à trouver un lieu où exercer son art à côté de chez lui", écrit-elle sur Twitter.

Bonjour,

Je découvre votre tweet. Ce jeune est formidable et je peux l’aider à trouver un lieu où exercer son art à côté de chez lui. J’ai mis en place en Tant que maire de 1516 #Marseille des cours de piano gratuits à 800m de la Castellane. J’aimerai qu’il vienne jouer ici. — Samia GHALI (@SamiaGhali) 13 décembre 2018

En effet, l'internaute a précisé dans son post que Mourad est issu d'un "milieu défavorisé" et qu'il "n'a aucun moyen pour s'épanouir de sa passion". À RTL.fr, Samia Ghali explique avoir retrouvé l'identité du jeune garçon grâce aux réseaux sociaux et avoir pu entrer en contact avec ses parents. "J'ai contacté un vendeur de piano pour lui en offrir un. Nous sommes allés aujourd'hui avec Mourad et ses parents le choisir. Du moment où il est entré dans le magasin, il n'a pas arrêté de jouer du piano, surtout du Chopin et du Mozart", raconte-elle.

Mourad se transforme quand il fait du piano Samia Ghali, maire des XVe et XVIe arrondissements de Marseille Partager la citation





La sénatrice des Bouches-du-Rhône confie avoir eu la "chair de poule" en entendant jouer Mourad. "Il se transforme quand il fait du piano", explique-t-elle, avant d'ajouter que le petit virtuose a pu repartir dans la foulée avec un piano électrique et un casque pour qu'il puisse y jouer chez lui.



Une histoire qui redonne le sourire. "Tout ceci est grâce aux réseaux sociaux. Si cette vidéo n'avait pas été postée, Mourad serait resté dans l'anonymat et ne pourrait pas pratiquer sa passion", conclut la sénatrice.

¿[#IncroyableTalent] L'histoire de Mourad relayée par @Marston213 nous tous a émus. Grâce à @scottoauguste Mourad n'aura plus à traverser Marseille pour pratiquer sa passion, il est rentré chez lui avec un piano et des rêves plein la tête. La magie de Noël a encore frappé ¿¿ pic.twitter.com/2pZgJxDH9I — Samia GHALI (@SamiaGhali) 16 décembre 2018