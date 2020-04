VIDÉO - Tchernobyl : le panache de fumée de l'incendie a touché la France

publié le 17/04/2020 à 15:11

Plus de deux semaines après l'incendie qui s'est déclaré dans la zone d’exclusion entourant la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, le samedi 4 avril, un rapport de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) révèle que des masses d'air ont atteint la France trois jours plus tard, dans la soirée du mardi 7 avril.

Dans sa note d’information, qui fournit une évaluation des impacts radiologiques, l'IRSN précise que ces masses d’air recouvraient encore la moitié de l'Hexagone ce mardi 14 avril, comme le montre la vidéo ci-dessus. Cependant, les niveaux de radioactivité sont extrêmement faibles et l’impact résultant de l’inhalation de la radioactivité transportée par les masses dans l’air arrivant en France devrait être "insignifiant", précise l'Institut.

En Ukraine, cet incendie a particulièrement inquiété les populations locales, qui craignent une hausse de la radioactivité ou des risques sur la centrale. Sur ces questions, les autorités se sont montrées rassurantes et assurent que le feu n'a pas causé d'augmentation du taux de radioactivité, aux abords de la centrale.