Ce jeudi 29 septembre marque le premier jour de grève nationale depuis la rentrée. Éducation, transports, La Poste... de nombreux secteurs se mobilisent contre la réforme des retraites et pour une revalorisation des salaires.

Fabien Roussel, invité de RTL ce jeudi, encourage et comprend les Français qui manifestent. "Regardez les chiffres de Total, Peugeot... qui versent des dividendes, et aux Français on leur dit 'mettez des cols roulés, serrez-vous la ceinture et travaillez plus longtemps'. On se moque de qui ? Forcément, à un moment donné ça pète", déclare le secrétaire national du Parti communiste.

"Le ministre Le Maire là, qui propose de porter des cols roulés, on va le rhabiller aujourd'hui. J'espère qu'on va être nombreux dans la rue pour lui dire qu'il faut augmenter le Smic, arrêter de délocaliser nos entreprises et qu'on a besoin de créer des emplois, besoin de vivre de notre salaire et qu'on n'a pas besoin de la réforme des retraites", conclut Fabien Roussel.

