publié le 11/12/2018 à 20:30

Les "gilets jaunes" comptent des soutiens de tous bords. Et le dernier en date est sans doute l’un des plus étonnants : celui de Louis de Bourbon, duc d'Anjou, et prétendant légitime au trône de France. Sur son compte Facebook, celui que l'on surnomme "Louis XX" a en effet publié un message dans lequel il exprime sa "solidarité" et sa "profonde compassion pour ceux qui souffrent".



"Ces Français, c’est la majorité silencieuse qui se tait depuis des décennies et dont certains avaient oublié l’existence. Aujourd’hui, c’est le peuple de France qui se dresse pour défendre son mode de vie et sa dignité", écrit-il.

Ce descendant de la couronne de France condamne par la même occasion les violences qui ont émaillés les rassemblements. "Cette violence coupable et stérile ne peut que favoriser la cause de ceux qui ne veulent pas entendre le cri de tout un peuple", affirme l’héritier d’une famille qui a pourtant subi par le passé la vindicte de la rue.