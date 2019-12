publié le 28/12/2019 à 19:16

Grève : faut-il craindre le blocage des raffineries pétrolières ?

Enjeu crucial dans le conflit social contre la réforme des retraites : les raffineries pétrolières que les grévistes tentent régulièrement de bloquer. Nouveau blocage en date celui de Feysin, près de Lyon. Cette raffinerie alimente toute la région jusqu’à la Suisse et depuis 4h ce matin, 70% du personnel est gréviste. Pedro Alfonso, raffineur et délégué CGT, explique la situation.

“On souhaite faire reculer le gouvernement, donc depuis 4h00 du matin, la raffinerie est en grève : aucune sortie de produits pétroliers pour alimenter les stations service. Quand on est en pic haut, il y a 250 camions-citerne qui sortent chaque jour pour aller alimenter les stations services de la région et ailleurs", indique-t-il.

Avant de poursuivre : "On rejoint tous nos camarades présents sur tous les sites pétroliers français dans ce mouvement de grève. On souhaite contrer le gouvernement et le forcer à retirer cette réforme. On a déjà bloqué une dizaine de jours et effectivement cette fronde sociale nationale amène aussi nos salariés à contrer cette réforme, injuste pour tout le monde".

Grèves - Samedi 28 décembre, des manifestations se sont déroulés partout en France et ont rassemblé plusieurs milliers de personnes à Paris, sans incident, d'après la préfecture.

Trafic SNCF ET RATP - "Il y a du mieux" d’après Élisabeth Borne avec 6 TGV sur 10 circuleront ce week-end, et 20% de trains en plus seront de service.

Alimentation - D'après une étude de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes, 9 fois gras sur 21 blocs analysés contiennent plus de 10% d'eau, taux maximal autorisée.