VIDÉO - Philippe Caverivière : "Mykonos et Ibiza font la gueule car Lampedusa réalise une très belle arrière-saison"

Ce lundi 18 septembre, Philippe Caverivière a voulu parler de ces jeunes qui militent dans les associations et qui vont à notre rencontre dans la rue. "Pour un citadin, la principale activité physique de la journée, c’est l’évitement de jeunes en coupe-vents colorés. On a tous notre tactique favorite : la classique, le faux coup de téléphone avec le petit regard faux-cul. La sportive, accélération soudaine, petit coup de turbo dans la marche, en gardant évidemment les yeux plongés vers le sol pour pas croiser le regard du Bob Marley blanc en k-way. Et pour les plus joueurs, le coup du touriste 'sorry, i don’t speak french'", lance l'humoriste.

Un peu plus tôt lundi, Pascal Brice, l'invité du jour, est revenu sur l'état de précarité des Français. "Le problème c’est qu’on est très peu de bouddhiste en France. Le bouddhisme, c’est la seule religion qui t’explique que t’es au top quand t’es en tongs et slip orange dans la rue", réagit Caverivière.

Après le débarquement de milliers de migrants à Lampedusa, Gérald Darmanin a déclaré qu’il allait se rendre en Italie dans les prochains jours. "Saint-Tropez, Mykonos et Ibiza font la gueule car la ville de Lampedusa réalise une très belle arrière-saison. Lampedusa attire les passionnés de sports nautiques de tous les pays pauvres. Gérald Darmanin va débarquer sur place : encore un migrant de plus pour nos amis transalpins", dit l'humoriste.